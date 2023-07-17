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        Afyonkarahisar Belediyesinin kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:25
        Afyonkarahisar Belediyesinin kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesinin kentin farklı noktalarında başlattığı kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Dervişpaşa, Dumlupınar, Ali İhsan Paşa Mahallesi ve Ordu Bulvarındaki kaldırım çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de sokaklar, parklar ve talep gelen noktalarda deforme olmuş kaldırımların yenilendiğini ifade etti.

        Yenileme çalışmalarında kendi ürettikleri taşları kullanarak belediye bütçesine de katkı sağladıklarını aktaran Zeybek, "Amacımız şehrimizin görünümünü yenilemek, yeni bir çehre oluşturmak. İşlevini kaybetmiş kaldırımları yeni parke taşlar ile değiştirerek güzel bir dönüşüme imza atmak." ifadesi kullanıldı.

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