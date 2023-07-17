Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:32
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salar beldesinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 6 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 98 fişek, 18 mermi ve sentetik hap ele geçirdi.

        Operasyonda, yakalanan Y.K. ve Ş.K'ye adli işlem uygulandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Emirdağ'da mahalle ve çarşı bekçileri emniyet teşkilatının gözü kulağı oldu
        Emirdağ'da mahalle ve çarşı bekçileri emniyet teşkilatının gözü kulağı oldu
        Gündüz silahla dolaştığı ihbar edilen şahsı polis gece düğünde yakaladı
        Gündüz silahla dolaştığı ihbar edilen şahsı polis gece düğünde yakaladı
        İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı
        Refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı
        İGM ağustos ayı çalışmaları başladı
        İGM ağustos ayı çalışmaları başladı
        Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda
        Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda