Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salar beldesinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 6 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 98 fişek, 18 mermi ve sentetik hap ele geçirdi.
Operasyonda, yakalanan Y.K. ve Ş.K'ye adli işlem uygulandı.