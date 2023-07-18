Sandıklı'da yazlık patates hasadı başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ekimi yapılan yazlık patateslerde hasat başladı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 800'ün üzerinde patates üreticisi, 40 bin dekar alanda ekim yaptığı belirtildi.

Tarlada traktörün arkasına takılan makineler ile sökülen patatesler, işçiler tarafından kasa ve çuvallara konuyor.

Satışa hazır hale gelen patatesler kamyonlara yüklenerek İstanbul, Ankara, İzmir gibi birçok ile gönderiliyor. Dekarında 2 ila 3 ton civarında patates elde edilirken, kilogramı tarlada 9 ila 11 lira arasında satış yapılıyor.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, gazetecilere bölgede yetiştirilen patatesin iklim şartları ve toprak özelliği nedeniyle lezzetli olduğunu ifade etti.