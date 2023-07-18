Afyonkarahisar'da barakaya çarparak devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde barakaya çarparak şarampole devrilen tırdaki 2 kişi yaralandı.
B.Y.Y. (38) idaresindeki 34 GIT 990 plakalı tır, Ekinhisar köyü yakınlarında Ş.K'ye ait barakaya çarparak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile tırda bulunan N.E. (51) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.