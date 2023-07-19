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        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 12:06
        Afyonkarahisar'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        İlçe merkezi girişinde durdurulan araçta yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 7 yabancı uyruklu yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla araçtaki M.N.B. ile A.E. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Yakalanan 7 yabancı uyruklu sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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