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        Afyonkarahisar'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 15:43
        Afyonkarahisar'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilin çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, 16 Temmuz'da Sahipata Mahallesi Kocatürk Caddesi'nde yürüyen H.A. (63) ile B.A'ya (14) çarparak kaçtı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan, trafik kazası bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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