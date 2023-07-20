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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 13:45
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı'da ekmek fırınları denetlendi.

        Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde patatesli köy ekmeği üretimi yapan fırınlarda gramaj ve temizlik denetimi yaptı.

        Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada, halk sağlığını önemsediklerini belirterek, işini layıkıyla yapan işletmelere teşekkür etti.

        ​​​​​​​- Çay'da devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

        T.E.Ç, idaresindeki 03 AFE 157 plakalı motosiklet, Tekke Mahallesi'nde devrildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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