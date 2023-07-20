Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Afyonkarahisar'da asayiş

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 14:10
        Afyonkarahisar'da asayiş

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 kişiye adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye gitti.

        Eve balkondan girmeye çalışan K.B, polislere yanlış anlaşıldığını aktardı.

        Bunun üzerine K.B'nin aracında yapılan aramada, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Araçtaki M.G'nin üst aramasında ise bir miktar metamfetamin ile bıçak bulundu.

        Ekipler, iki kişi hakkında adli işlem yaptı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Emirdağ'da mahalle ve çarşı bekçileri emniyet teşkilatının gözü kulağı oldu
        Emirdağ'da mahalle ve çarşı bekçileri emniyet teşkilatının gözü kulağı oldu
        Gündüz silahla dolaştığı ihbar edilen şahsı polis gece düğünde yakaladı
        Gündüz silahla dolaştığı ihbar edilen şahsı polis gece düğünde yakaladı
        İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı
        Refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı
        İGM ağustos ayı çalışmaları başladı
        İGM ağustos ayı çalışmaları başladı
        Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda
        Afyonkarahisarlı tekvandocular Türkiye Şampiyonası yolunda