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        Afyonkarahisar'da izinsiz çalışan 11 yabancı uyruklu yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 17:29
        Afyonkarahisar'da izinsiz çalışan 11 yabancı uyruklu yakalandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir çiftlikte izinsiz çalışan 11 yabancı uyruklunun yakalandığı bildirildi.

        İl Jandarma ekipleri, Emirdağ'ın Ağılcık Köyü'nde A.B'nin çiftliğinde yabancı uyrukluları çalıştırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, çiftlikte yapılan kontrolde vize süreleri dolmuş, çalışma izni olmayan Kenya ve Senegalli 11 kişinin bulunduğunu tespit etti.

        A.B, hakkında idari işlem yapılırken jandarma ekipleri, 11 yabancı uyrukluyu ülkelerine geri gönderilmesi için işlem yaptı.

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