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        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 11:36
        Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

        E.C, (38) idaresindeki 34 DSY 672 plakalı otomobil, Erenler Mahallesi Veteriner Fakültesi Kavşağı'nda İ.Ç'nin (17) kullandığı 03 UN 253 plakalı motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan İ.Ç, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı kavşakta bekleyen bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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