Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bakan Yardımcısı Bağcı, Afyonkarahisar'da yaralanan tarım işçilerini ziyaret etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 02:54
        Bakan Yardımcısı Bağcı, Afyonkarahisar'da yaralanan tarım işçilerini ziyaret etti

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde trafik kazasında yaralanan tarım işçilerine hastanede ziyarette bulundu.

        Bağcı, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde tedavileri süren yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Bağcı'nın telefonuyla bazı yaralı tarım işçileriyle görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Bağcı'ya hastane ziyaretinde Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan ve Ali Özkaya, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ile AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay eşlik etti.

        Hastanede tedavi gören yaralı bir kadın, burada kaza anında yaşadıklarını anlattı.

        Minibüsün koltuklarının dolu olduğunu ve kendisinin de tabureye oturduğunu dile getiren yaralı kadın, şunları kaydetti:

        "Biz, tarla sahibinin kirazını toplamayı bitirmiştik. Yolda gelirken tarla sahibi, işçi çavuşuna 'bekleyin ben size paranızı vereyim' demiş. Onu biraz bekledik. Yola çıktıktan sonra çavuşta yanındaki oğluyla para hesabı yapıyordu. Yani kimin ne kadar çalışması var diye para dağıtıyorlardı. Sonra 'eyvah gittik' diye bir ses geldi. Ardından şarampole girdik ve ağaca vurduk. Ağaç olduğu gibi ön camı parçaladı ve içeri girdi. Sonrasında ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni dışarı çıkarmışlar. Nasıl çıkardılarsa onu da hatırlamıyorum. Sedyeyle kenara yatırmışlar. Eşim gelmiş. Minibüsün yolda hızlı gidip gitmediğinin farkına varamadım. Ben ön tarafa yakındım ama çok şükür bana bir şey olmadı. Ama önümdeki insanlar ölmüş."

        - Olay

        B.K. (19) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüs, dün, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında şarampole devrilmiş, kazada biri çocuk 7 kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        HÜDAPAR binasına bıçaklı saldırı
        HÜDAPAR binasına bıçaklı saldırı
        İngilizler duyurdu: Cimbom istiyor!
        İngilizler duyurdu: Cimbom istiyor!
        Galatasaray transferi açıkladı
        Galatasaray transferi açıkladı
        Beşiktaşlı futbolcu trafik kazası geçirdi
        Beşiktaşlı futbolcu trafik kazası geçirdi
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Ceyhun Kazancı'dan 'istifa' kararı!
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Afyonkarahisar'da işçi minibüsü devrildi
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        Cimbom yeni kalecisini buldu!
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        İsrail'de binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
        İsrail'de binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Mbappe'ye rekor teklif!
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da devrilen minibüsteki 7 tarım işçisi öldü, 14 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da devrilen minibüsteki 7 tarım işçisi öldü, 14 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da devrilen minibüsteki 6 tarım işçisi öldü
        Afyonkarahisar'da devrilen minibüsteki 6 tarım işçisi öldü
        Afyonkarahisar'da iki grup arasında kavga çıktı
        Afyonkarahisar'da iki grup arasında kavga çıktı
        Afyonkarahisar'da bordür taşlarına çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da bordür taşlarına çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'ın iki ilçesinde tarım arazilerinde çıkan yangınlar söndürüldü
        Afyonkarahisar'ın iki ilçesinde tarım arazilerinde çıkan yangınlar söndürüldü
        Dinar'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Dinar'da bir evde çıkan yangın söndürüldü