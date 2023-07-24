Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 17:38
        Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 3 aracına karıştığı trafik kazasında bir dükkana giren hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsü henüz belli olmayan 06 PMZ 09 plakalı kamyonet, 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde Y.Ç'nin kullandığı MOD PT 20 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kaza sonrası Almanya plakalı hafif ticari araç, bir tamirci dükkanının kapılarını kırıp içeri girdi. Kamyonet ise sonrasında park halindeki 03 ADK 092 plakalı otomobile de vurdu.

        Kazada, Y.Ç, yaralandı, kamyonet sürücü ise olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı da işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı başladı! İşte gündemdeki konular
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Dudak uçuklatan teklif: 1 milyar Euro!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da trafik kazasında hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi
        TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Afyonkarahisar'da konuştu:
        TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Afyonkarahisar'da konuştu:
        Afyonkarahisar'da serinlemek için baraj göletine giren genç boğuldu
        Afyonkarahisar'da serinlemek için baraj göletine giren genç boğuldu
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaşamını yitiren 7 kişinin cenazesi defnedildi
        Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaşamını yitiren 7 kişinin cenazesi defnedildi
        Bakan Yardımcısı Bağcı, Afyonkarahisar'da yaralanan tarım işçilerini ziyaret etti
        Bakan Yardımcısı Bağcı, Afyonkarahisar'da yaralanan tarım işçilerini ziyaret etti
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da devrilen minibüsteki 7 tarım işçisi öldü, 14 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da devrilen minibüsteki 7 tarım işçisi öldü, 14 kişi yaralandı