Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 3 aracına karıştığı trafik kazasında bir dükkana giren hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.
Sürücüsü henüz belli olmayan 06 PMZ 09 plakalı kamyonet, 2. Küçük Sanayi Sitesi'nde Y.Ç'nin kullandığı MOD PT 20 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kaza sonrası Almanya plakalı hafif ticari araç, bir tamirci dükkanının kapılarını kırıp içeri girdi. Kamyonet ise sonrasında park halindeki 03 ADK 092 plakalı otomobile de vurdu.
Kazada, Y.Ç, yaralandı, kamyonet sürücü ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı da işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.