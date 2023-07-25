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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında hayatını kaybeden eşi için ağlıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 15:55
        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında hayatını kaybeden eşi için ağlıyor

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kişinin öldüğü trafik kazasında eşini kaybeden Abdullah Balamut, kazada sorumluların cezasını çekmesini istediğini bildirdi.

        Gözyaşlarını tutamayan Balamut, gazetecilere, oğlunun telefonla araması üzerine trafik kazasından haberdar olduğunu söyledi.

        Eşinin sabah saatlerinde kiraz toplamaya gittiğini aktaran Balamut hayatını kaybeden eşinin yokluğuna alışmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

        Yaşadığı acıyı kelimelerle anlatamadığını belirten Balamut, "Benim ciğerim yanıyor. 4 çocuğumun 2'si evlenecekti. Bana Çay'ı değil, dünyayı verseler ne yapayım? Ciğerim parça parça. Geceleri uyuyamıyorum hala. Bu acıya yürek dayanmıyor." dedi.

        Balamut, kazada sorumlu kimse cezasını çekmesini istediğini kaydetti.

        Öte yandan, hastanelerde tedavileri süren 13 yaralıdan Z. M. ile Ö.T. tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        B.K. (19) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüsün 22 Temmuz'da, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 8 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

        Hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi Çay ilçesinde toprağa verilmişti.

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