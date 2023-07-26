Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da alacak meselesinden çıkan kavgada tabancayla yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, M.Y. (38), Sülün beldesindeki kıraathanede alacak meselesi nedeniyle tartıştığı M.K. (47) ve H.K'yi (32) ruhsatsız tabancayla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan M.K. ve H.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı.
M.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.