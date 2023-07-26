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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:28
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni kurulacak Halk Ekmek Fabrikası'nın inşaat çalışmalarını inceledi.

        Zeybek, Fuar Alanı'nda yapılan tesisteki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Halk Ekmek Fabrikasındaki inşaat çalışmalarının sona yaklaşıldığını belirterek, "Günlük 50 bin ekmek üretilecek olan fabrikada, yöresel ekşi mayalı Afyon Ekmeği de halkımızın hizmetine sunulacak. Şehrimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, basın birimi çalışanlarıyla bir araya geldi

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla belediye basın birimine ziyarette bulundu.

        Zeybek, yaptığı açıklamada, "Yatırımlarımızın ve faaliyetlerimizin yerel ve ulusal basınımıza, kamuoyuna duyurulmasında sizlerin büyük katkısı ve emeği var. Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı en iyi şekilde duyurmak için gayret ve çabalarınızı takdir ediyoruz." dedi.

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