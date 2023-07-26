GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da çam ve badem ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında, 4 hektarlık alan zarar gördü.
Kent merkezindeki Hıdırlık Mesire Alanı'nın engebeli ve yüksek kısımlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ile AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmaların sürdüğü bölgede, 4 hektarlık alan zarar gördü.