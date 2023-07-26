Afyonkarahisar'da "100. Yıl Motosiklet Sürüşü" yapılacak

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 30 Ağustos'ta "100. Yıl Motosiklet Sürüşü" etkinliği düzenlenecek.

Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü işbirliği ile düzenlenecek olan "100. Yıl Motosiklet Sürüşü" etkinliğine katılmak isteyenler davet edildi.

Kurtuluş mücadelesinin köklü hatırasını yaşatmak üzere Cumhuriyet'in 100. yılında zaferin kazanıldığı Afyonkarahisar'da büyük bir coşkuyla kutlayacağı belirtilen açıklamada, motosiklet sürüşüne katılmak isteyenlerin kayıt formu doldurulması gerektiği ifade edildi.