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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 09:15
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'daki Erkmen ve Akdağ tabiat parklarında 1 Eylül'e kadar ateş yakılması yasaklandı.

        Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsimi dolayısıyla bölgede hava sıcaklıklarında görülen artışlar ile ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği belirtildi.

        Açıklamada, ilgili kanun ve genelgelere istinaden Afyonkarahisar Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunca 1 Eylül'e kadar Erkmen Tabiat Parkı ile Akdağ Tabiat Parkı'nda piknik yaparken veya benzeri şekilde ateş yakmaya izin verilmeyeceği ifade edildi.

        Öte yandan belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacağı kaydedildi.

        - Sandıklı'da ot yangını

        Sandıklı'da bir arazide çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Fatih Mahallesi Tepekent mevkisinde boş bir arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ot yangını kısa sürede söndürüldü.​​​​​​​

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