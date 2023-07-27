Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Afyonkarahisar'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:14
        Afyonkarahisar'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da alacak meselesinden çıkan kavgada tabancayla 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan M.Y, adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

        M.Y, Sülün beldesindeki kıraathanede alacak meselesi nedeniyle dün çıkan kavgada, M.K. (47) ve H.K'yi (32) ruhsatsız tabancayla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        James Webb'ten büyüleyen kare
        James Webb'ten büyüleyen kare
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        81 yaşındaki Senatör 20 saniye donup kaldı!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
        Aklandı
        Aklandı
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Plank ve duvar squatının tansiyonu düşürmekte faydalı olduğu bulundu
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'da "100. Yıl Motosiklet Sürüşü" yapılacak
        Afyonkarahisar'da "100. Yıl Motosiklet Sürüşü" yapılacak
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı