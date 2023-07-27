Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 13:48
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde vişne yüklü kamyonet hasarlı kazaya karıştı.

        M.B, idaresindeki 16 AVC 805 plakalı kamyonet, Emirdağ - Bolvadin kara yolunda refüje devrildi.

        Kazada, kamyonetteki 3 ton vişne yola döküldü.

        - "Aşure Günü" programı yapıldı

        Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Şubesi Kadın Kolları tarafından "Aşure Günü" programı düzenlendi.

        Engelsiz Kur'an Kursu Konferans Salonu'nda gerçekleşen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İl Müftüsü Sinan Kazancı, katılım sağlayanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Program, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kollarının aşure ikramıyla sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        James Webb'ten büyüleyen kare
        James Webb'ten büyüleyen kare
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'da "100. Yıl Motosiklet Sürüşü" yapılacak
        Afyonkarahisar'da "100. Yıl Motosiklet Sürüşü" yapılacak
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor