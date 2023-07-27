Afyonkarahisar'dan kısa kısa
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde vişne yüklü kamyonet hasarlı kazaya karıştı.
M.B, idaresindeki 16 AVC 805 plakalı kamyonet, Emirdağ - Bolvadin kara yolunda refüje devrildi.
Kazada, kamyonetteki 3 ton vişne yola döküldü.
- "Aşure Günü" programı yapıldı
Afyonkarahisar İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Türkiye Diyanet Vakfı Afyonkarahisar Şubesi Kadın Kolları tarafından "Aşure Günü" programı düzenlendi.
Engelsiz Kur'an Kursu Konferans Salonu'nda gerçekleşen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İl Müftüsü Sinan Kazancı, katılım sağlayanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Program, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kollarının aşure ikramıyla sona erdi.