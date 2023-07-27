Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin minibüs şoförü gözaltına alındı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin minibüs şoförünün gözaltına alındığını bildirildi.
Devrilen minibüsün şoförü B.K. (19), Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Cumhuriyet savcılığının talimatıyla B.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
B.K'nin jandarmadaki ilk ifadesinde kazayı hatırlamadığı yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.
İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri süren B.K'nin yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor.
- Olay
B.K. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüsün 22 Temmuz'da, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 8 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.
Hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi, Çay ilçesinde toprağa verilmişti.