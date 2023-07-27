Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan iki kişi, hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, Yoğurt Pazarı kavşağında, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada, M.E.G. (29) ile Z.Y. (59), vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.E.G'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Polis ekiplerinin, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.