Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü adliyede
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü adliyeye sevk edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan B.K, (19) Çay Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye getirilen B.K, güvenlik önlemleri altında içeriye alındı.
B.K. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüsün 22 Temmuz'da Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 8 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.
B.K'nin jandarmadaki ilk ifadesinde kazayı hatırlamadığını söylediği öğrenilmişti.