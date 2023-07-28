Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü adliyede

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 11:38
        Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü adliyede

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü adliyeye sevk edildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan B.K, (19) Çay Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

        Daha sonra adliyeye getirilen B.K, güvenlik önlemleri altında içeriye alındı.

        B.K. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüsün 22 Temmuz'da Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 8 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

        B.K'nin jandarmadaki ilk ifadesinde kazayı hatırlamadığını söylediği öğrenilmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik

        Benzer Haberler

        Sandıklı'da çıkan yangınlar, söndürüldü
        Sandıklı'da çıkan yangınlar, söndürüldü
        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin minibüs şoförü gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin minibüs şoförü gözaltına alındı
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'da asayiş
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        Afyonkarahisar'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı