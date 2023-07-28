Afyonkarahisar'da 100 bin kap aşure dağıtıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, "Sultan Divani'yi Anma ve 40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinlikleri kapsamında, aşure ikramında bulunuldu.

Afyonkarahisar Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte, 40 hafıza 40 hatim okutularak 40 kazanda pişirilen aşure, cuma namazının ardından Sultan Divani'nin türbesinin de bulunduğu Mevlevi Camisi başta olmak üzere kentin farklı yerinde dağıtıldı.

Mevlevi Camisi'nde düzenlenen aşure dağıtım töreni, Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, törende, aşure etkinliğinin yaklaşık 550 yıldır devam ettiğini söyledi.

Aşurenin kentin farklı noktalarında dağıtımının yapıldığını aktaran Zeybek, "Milli Mücadelenin 100. yılı olması dolayısıyla bu yıl farklı bir uygulama yapmak istedik. 100 bin kap aşureyi vatandaşlarımıza ikram edeceğiz. Dağıtılan aşurelerimiz herkese şifa olsun."dedi.

Etkinliğe, çok sayıda kişi katıldı.