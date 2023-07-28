GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücü tutuklandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan B.K. (19), Çay Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye getirilen B.K, güvenlik önlemleri altında içeriye alındı.
B.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının savcılık ifadesinde, önceden psikolojik tedavi gördüğünü, kaza anını hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi.
B.K. idaresindeki, tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüsün, 22 Temmuz'da Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 8 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.