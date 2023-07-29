Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sandıklı'da çocuklar esnafların yanında meslek öğreniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 12:10
        Sandıklı'da çocuklar esnafların yanında meslek öğreniyor

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı'da ahilik kültürü yaşatılması amacıyla çocuklar, ilçe esnafına çırak verildi.

        Gardaş Yarenler Derneği öncülüğünde ahilik kültürünün yaşatılması amacıyla yaz tatilinde çocukların meslek öğrenmesi planlandı.

        Ailelerin de onayıyla yaklaşık 40 çocuk, kasap, çay ocağı ve aşçılık gibi 17 iş kolundaki esnafın yanında çırak olarak başladı.

        Dernek üyesi çocuklar, yaz tatili boyunca bir taraftan hem meslek öğreniyor, hem de kendi ihtiyaçlarını karşılamak için para kazanıyor.

        Dernek Başkanı Yılmaz Demircan, gazetecilere, amaçlarının geçmişten aldıkları ahilik kültürünü gelecek nesle aktarmak olduğunu söyledi.

        Aşçının yanında çalışan İbrahim İnce ise dedesinin yaptığı mesleği öğrendiği için mutlu olduğunu ifade etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Barajda 45 günlük su kaldı! Belediye'den vatandaşa SMS'le uyarı
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Dünyanın en yaşanabilir kentleri!
        Dünyanın en yaşanabilir kentleri!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bolu'daki yangına müdahale sürüyor
        Bolu'daki yangına müdahale sürüyor
        Suda aşk
        Suda aşk
        Kemer'de 1120 futbol sahası kadar alan yandı!
        Kemer'de 1120 futbol sahası kadar alan yandı!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı
        Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücü tutuklandı
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücü tutuklandı
        Afyonkarahisar'da 100 bin kap aşure dağıtıldı
        Afyonkarahisar'da 100 bin kap aşure dağıtıldı
        Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü adliyede
        Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü adliyede