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        Afyonkarahisar'da "RC Onroad ve Offroad Pistleri" açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 16:39
        Afyonkarahisar'da "RC Onroad ve Offroad Pistleri" açıldı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile Afyonkarahisar Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan "RC Onroad ve Offroad Yarış Pistleri"nin açılışı gerçekleşti.

        Afyonkarahisar Vali Vekili Kübra Teymur, AKÜ Kampüsü'ndeki pistin açılışında, RC yarış pistlerinde aynı alanda hem onroad hem offroad yarışlara ev sahipliği yapılabileceğini söyledi.

        Teymur, "Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonasının yanı sıra, bu alanda da ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlenebilecek. Bu anlamda bu pist alanının, şehrimize önemli bir katma değer getireceğini umuyoruz."dedi.

        Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de açılışı yapılan RC yarış pistlerinin yaklaşık 4,5 milyon liralık yatırım olduğunu belirtti.

        AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş ise ulusal ile uluslararası yarışlara ev sahipliği yapabilecek kapasitedeki RC yarış pistlerinin toprak ve asfalt olarak iki bölümden oluştuğunu ifade etti.

        Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından RC yarış pistlerinin açılışı yapıldı.

        Daha sonra il protokolü, Türkiye Onroad Şampiyonası'nın 2. ayağına ev sahipliği pistte yarışçıların antrenman turları izledi.

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