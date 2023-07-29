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        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonetteki sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 18:57
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonetteki sürücü öldü, eşi ağır yaralandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki sürücü öldü, eşi de ağır yaralandı.

        Ö.P, (69) idaresindeki 26 FL 143 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Eber köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        Kazada, kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki eşi G.P, (60) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı G.P. ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün cenazesi, jandarmanın incelemesi sonrası morga götürüldü.

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