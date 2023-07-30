Sandıklı'da Kapalı Pazar alanı yanında çıkan yangın söndürüldü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı ilçesinde Kapalı Pazar Yeri yanında bulunan tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Çay Mahallesi'nde hasadı yapılmış olan tarım arazisinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Saman balyalarının tutuşması sonrası alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyük bir alana yayıldı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, çevrede evi bulunan bir vatandaş da traktörü ile yangın çıkan tarlayı sürerek yangının büyümesinin önledi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik uğraşları soncunda yangın kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.