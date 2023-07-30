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        Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 15:36
        Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre B.K. idaresindeki 03 ACV 492 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı Garnizon Komutanlığı karşısında M.Ş. yönetimindeki 38 EY 292 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada her iki aracın sürücüsü ile 38 EY 292 plakalı otomobildeki E.Ş. (31), V.Ş. (9), Y.Ş (9) ile S.A.Ş. (2) yaralandı.

        Yaralılar, Afyonkarahisar'daki farklı hastanelerde tedavi altına alındı.

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