Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:31
        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın karşı yönden gelen tırla çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        D.A. (33) yönetimindeki 03 VN 239 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya karayolunda Işıklar beldesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

        Savrulan araç, refüjdeki aydınlatma direğine, ardından karşı yönde gelen M.K yönetimindeki 35 AU 5789 plakalı tıra çarptı.

        Yaralanan sürücü D.A ile aynı araçtaki E.K ve D.Ö.E hastaneye kaldırıldı. Sürücü D.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        "Biri densizlik yaptı"
        "Biri densizlik yaptı"
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Titan denizaltı faciasının firmasından 'uzay' hamlesi
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı

        Benzer Haberler

        Tarihi Frigya görsel tasarımlarla daha iyi tanıtılacak
        Tarihi Frigya görsel tasarımlarla daha iyi tanıtılacak
        Afyonkarahisar'da görevi esnasında kamyonetin çarptığı jandarma astsubay kı...
        Afyonkarahisar'da görevi esnasında kamyonetin çarptığı jandarma astsubay kı...
        Afyonkarahisar'da kamyonetin refüje çarpması sonucu bir kişi öldü
        Afyonkarahisar'da kamyonetin refüje çarpması sonucu bir kişi öldü
        Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Afyonkarahisar'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Sandıklı'da Kapalı Pazar alanı yanında çıkan yangın söndürüldü
        Sandıklı'da Kapalı Pazar alanı yanında çıkan yangın söndürüldü
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonetteki sürücü öldü, eşi ağır yar...
        Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonetteki sürücü öldü, eşi ağır yar...