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        Afyonkarahisar'da Bilgi Evleri'nde birbirinden farklı eğitim programları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:40
        Afyonkarahisar'da Bilgi Evleri'nde birbirinden farklı eğitim programları devam ediyor

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi tarafından şehrin farklı mahallelerde hayata geçirilen Bilgi Evleri, yaz döneminde birbirinden farklı eğitim programları sürüyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sportif aktivitelerden, dini eğitimlere kadar pek çok kursun olduğu Bilgi Evleri'nde, çocuk ve gençlerin eğitimine destek veriliyor.

        Bilgi evlerinde aynı zamanda ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik Kur'an Kursu düzenleniyor. Görevlendirilen uzman eğitmenler eşliğinde çok sayıda öğrenci, Kur'an-ı Kerim, siyer, dini bilgiler ve ahlak eğitimi alıyor.

        Zengin içeriğiyle her yaş gurubuna eğitim verilen kursların ücretsiz olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Bilgi Evleri'nin ücretsiz olarak birçok alanda hizmet verdiğini belirtti.

        Zeybek, "Afyonkarahisar'ın beklentilerine cevap verecek geniş içerikli etkinliklerle ihtiyaçlara cevap veriyor, şehrin sosyal yaşamına katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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