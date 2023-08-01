Afyonkarahisar'da Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde yollar yenileniyor

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi, Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sorunsuz bir üstyapı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren belediye, kentin çeşitli noktalarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Elektrik hattı çalışmaları nedeniyle Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde tahrip olan kaldırımları yeniliyor.

Havaların mevsim normallerine dönmesiyle sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışmaları kapsamda Ali İhsan Paşa Mahallesi yoluna sıcak asfalt serildi.