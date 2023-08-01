Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Afyonkarahisar'da kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 23:40
        Afyonkarahisar'da kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kamyonetin bariyere çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Afyonkarahisar'dan Antalya istikametine seyreden H.Ö (37) yönetimindeki 03 AEJ 549 plakalı kamyonet bariyere çarptıktan sonra devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçta bulunan H.A (18), Y.A (16), R.Y (40), M.A (22), A.E (17) ve İ.E (14) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Zeytinyağı ihracatına kısıtlama
        Bursa İnegöl'de fabrika yangını
        Bursa İnegöl'de fabrika yangını
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        Fenerbahçe'den Avrupa resitali!
        Konya ve İzmir'de deprem
        Konya ve İzmir'de deprem
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        İzmir'de Fahri Konsoloslukta saldırı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        Memur ve emekli zam pazarlığı başladı
        "Kariyerini bitiriyordu"
        "Kariyerini bitiriyordu"
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        NASA, Voyager 2'yi arıyor
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        Günay Güvenç resmen Aslan!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Erdoğan - Biden görüşmesi ne zaman?
        Avrupa'ya gitmek için gemiye saklanan Nijeryalılar kurtarıldı
        Avrupa'ya gitmek için gemiye saklanan Nijeryalılar kurtarıldı
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        Transfer çılgınlığı sürüyor
        Ev turizmi!  
        Ev turizmi!  
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can
        Çocuklarının gözünden bir zamanlar Sibel Can

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da minibüsün altında kalan çocuk öldü
        Afyonkarahisar'da minibüsün altında kalan çocuk öldü
        Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı bir kişi öldü
        Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı bir kişi öldü
        Afyonkarahisar'da Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde yollar yenileniyor
        Afyonkarahisar'da Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde yollar yenileniyor
        Afyonkarahisar'da kamyonetiyle çarptığı jandarma astsubayı şehit eden sürüc...
        Afyonkarahisar'da kamyonetiyle çarptığı jandarma astsubayı şehit eden sürüc...
        Afyonkarahisar'da Bilgi Evleri'nde birbirinden farklı eğitim programları de...
        Afyonkarahisar'da Bilgi Evleri'nde birbirinden farklı eğitim programları de...
        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucu 3 kişi yarala...
        Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın tırla çarpışması sonucu 3 kişi yarala...