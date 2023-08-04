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        Afyonkarahisar'da beton kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:48
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        Afyonkarahisar'da beton kaldırıma çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilin beton kaldırıma çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

        E.D, (28) idaresindeki B-LE 9994 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki Anıtkaya Kavşağı'nda beton kaldırıma çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobilde bulunan Sırbistan uyruklu D.S.D. (27) ile S.D. (1) yaralandı.

        Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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