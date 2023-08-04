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        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:55
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        Afyonkarahisar'da trafik kazalarında 4 kişi yaralandı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ve Dinar ilçelerindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        D.S, (66) idaresindeki 34 KE 4517 plakalı otomobil, Gençali köyü yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki H.S, (63) yaralandı.

        Ambulansla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Bir başka kazada ise sürücüsü henüz belirlenemeyen 03 AH 325 plakalı otomobil, Şehit Kadir Aydın Caddesi'nde devrildi.

        Kazada, otomobilde bulunan G.U. (20) ile A.Y.K. (3) yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

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