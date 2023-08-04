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        Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan boz ayı yavrusu doğaya salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 18:34
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        Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan boz ayı yavrusu doğaya salındı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavi edilen boz ayı yavrusu, doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir hafta önce vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan boz ayı yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince AKÜREM'e getirildi.

        Burada ayağından tedavi edilen ve beslenmesi yapılan yaklaşık 4 aylık boz ayı yavrusu, bulunduğu Kütahya'daki doğal yaşam alanına bırakıldı.

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