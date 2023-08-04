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        Afyonkarahisar'da istinat duvarına çarpan ATV'deki 2 kardeş öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 23:07
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        Afyonkarahisar'da istinat duvarına çarpan ATV'deki 2 kardeş öldü
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir evin istinat duvarına çarpan ATV'deki 13 ve 3 yaşlarındaki 2 kardeş hayatını kaybetti.

        C.U'nun (13) kullandığı ATV, Yenikapı köyünde istinat duvarına çarptı.

        Kazada, C.U. ile ATV'nin arkasındaki kardeşi C.C.U. (3) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki kardeş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kaymakam Osman Bilici'nin acılı aileyi hastanede ziyaret ederek başsağlığı dileklerini sunduğu belirtildi.

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