Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Afyonkarahisar'da ATV kazasında hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi defnedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'da ATV kazasında hayatını kaybeden 2 kardeşin cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ATV'nin bir evin istinat duvarına çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Ceylin (13) ile Cihangir Ceylan Utlu'nun (3) cenazeleri, Emirdağ Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alındı.

        Çocukların cenazesi, Yenikapı köyündeki evlerine getirildi.

        Helallik alınması sırasında çocukların yakınları üzüntü yaşadı.

        Öğle vakti kılınan namazın ardından çocukların cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

        Öte yandan, Utlu ailesinin Belçika'da yaşadığı, yaz tatili için köylerine geldikleri öğrenildi.

        Ceylin Utlu'nun kullandığı ATV, Yenikapı köyünde dün bir evin istinat duvarına çarpmış, kazada Ceylin ile arkasında oturan kardeşi Cihangir Ceylan Utlu yaşamını yitirmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!

        Benzer Haberler

        16. Emirdağ Gurbetçi Festivali başladı
        16. Emirdağ Gurbetçi Festivali başladı
        Afyonkarahisar'da istinat duvarına çarpan ATV'deki 2 kardeş öldü
        Afyonkarahisar'da istinat duvarına çarpan ATV'deki 2 kardeş öldü
        Afyonkarahisar'da 65 dekarlık tarım arazisi yangında zarar gördü
        Afyonkarahisar'da 65 dekarlık tarım arazisi yangında zarar gördü
        Afyonkarahisar'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
        Afyonkarahisar'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
        Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan boz ayı yavrusu doğaya salındı
        Afyonkarahisar'da tedavisi tamamlanan boz ayı yavrusu doğaya salındı
        Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü