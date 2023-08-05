Dinar'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Dinar ilçesinde evinde uyuşturucu bulunan zanlı, tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde kendilerini görünce kaçan şüpheli A.M.B'yi kısa sürede yakaladı.
Polis ekipleri, şüphelinin kaçtığı güzergahta ve adresinde bir miktar metamfetamin, hassas terazi, 2 laptop, 5 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 400 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.