Afyonkarahisar'da beton direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da şarampoldeki beton direğe çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
S.K. (54) idaresindeki 35 GD 0392 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde şarampoldeki beton direğe çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki F.K. (52) ile Y.H.B. (6) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan F.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.