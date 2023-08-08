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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 14:05
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        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, trafik denetimlerine katıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

        Vali Yiğitbaşı da ekiplerle denetime katıldı.

        Sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyaran Yiğitbaşı, son zamanlarda yaşanan trafik kazalarına dikkati çekerek, hız kuralları, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı ve hatalı sollama yapılmaması gibi birçok konuda vatandaşları bilgilendirdi.

        - YKS Türkiye birincisi Emre Ekici'den Belediye Başkanı Zeybek'e ziyaret

        Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Eşit Ağırlık birincisi olan Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Emre Ekici'yi kabul etti.

        Ekici'yi tebrik eden Zeybek, Afyonkarahisar olarak Emre'nin başarısıyla gurur duyduklarını kaydetti.

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