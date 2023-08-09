Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Afyonkarahisar'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Afyonkarahisar'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi az su isteyen bitki ve çiçeklerin ekimine ağırlık veriyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeşil alanlarda damlama sulama yöntemiyle sudan tasarruf sağlayan belediye, kuru peyzaj uygulamasıyla tasarruf oranını artırıyor.

        Kent genelinde su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışma sürdüren belediye, çevre düzenlemesi uygulamalarında da tasarruf sağlayan yöntemleri kullanıyor.

        - POMEM kurslarına katılan gençler, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti

        Afyonkarahisar Belediyesi polis ve bekçi olmak isteyenler için ücretsiz hazırlık kursu düzenliyor.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılanlar, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

        Gençlerin uzman eğitmenler eşliğinde yapılan kurslara yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çeken Zeybek, adaylara programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sunulduğunu dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakım merkezinde infial yaratan görüntüler!
        Bakım merkezinde infial yaratan görüntüler!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Suç örgütleri gözünü motosiklete dikti!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        Bakan Yerlikaya'dan o trafik polisine yeni motosiklet!
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Yol kavgasından evlilik teklifi çıktı
        Yol kavgasından evlilik teklifi çıktı
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Kiracıya cinsel içerikli mesajlarla tehdit iddiası!
        Takipçisini ifşa etti
        Takipçisini ifşa etti
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Hakim Ziyech bombası
        Hakim Ziyech bombası
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Taksi tarifesinde "zam" görüşmesi
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        Covid-19'un yeni varyantı Eris hızla yayılıyor
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Afyonkarahisar'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Afyonkarahisar'da hafif ticari araç şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi...
        Afyonkarahisar'da klonlama yöntemiyle çoğaltılan meyve fidanları 15 ülkeye...
        Afyonkarahisar'da klonlama yöntemiyle çoğaltılan meyve fidanları 15 ülkeye...
        Şehit Tatlı'nın ailesine şehadet belgesi takdim edildi
        Şehit Tatlı'nın ailesine şehadet belgesi takdim edildi
        Polis ekiplerinden Sandıklı'da huzur denetimi
        Polis ekiplerinden Sandıklı'da huzur denetimi
        Afyonkarahisar'da çıkan yangında iki ev zarar gördü
        Afyonkarahisar'da çıkan yangında iki ev zarar gördü