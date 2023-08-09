Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi az su isteyen bitki ve çiçeklerin ekimine ağırlık veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeşil alanlarda damlama sulama yöntemiyle sudan tasarruf sağlayan belediye, kuru peyzaj uygulamasıyla tasarruf oranını artırıyor.

Kent genelinde su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışma sürdüren belediye, çevre düzenlemesi uygulamalarında da tasarruf sağlayan yöntemleri kullanıyor.

- POMEM kurslarına katılan gençler, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti

Afyonkarahisar Belediyesi polis ve bekçi olmak isteyenler için ücretsiz hazırlık kursu düzenliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılanlar, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gençlerin uzman eğitmenler eşliğinde yapılan kurslara yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çeken Zeybek, adaylara programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sunulduğunu dile getirdi.