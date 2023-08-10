Afyonkarahisar'da birbirlerinin evlerine tüfekle ateş eden 2 şüpheli tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya karışan 2 zanlı tutuklandı.

N.K. (31) husumetlisi A.B. (39) ile Emirdağ ilçesinde farklı tarihlerde kavga etti. Tarafların birbirlerinin evine av tüfeğiyle ateş açması sonucu yaralanan olmazken, ev ve araçlar zarar gördü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.K. ve A.B'yi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda av tüfekleri ile kurusıkıdan bozma tabancalar ve mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K. ve A.B, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.