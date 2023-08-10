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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:34
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        K.K idaresindeki 48 AGY 358 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde M.N.G yönetimindeki 03 KH 393 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 48 AGY 358 plakalı otomobildeki N.S, M.S. ve D.S. yaralandı.

        Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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