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        İYİ Partili Kavuncu, Afyonkarahisar'da konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:59
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        İYİ Partili Kavuncu, Afyonkarahisar'da konuştu:
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, teşkilatlarında çok büyük bir motivasyon olduğunu belirterek, "Seçimlere hazırlanmak ve tek başına girecekmiş gibi hazırlanmak çerçevesinde hiçbir tereddüt yok." dedi.

        Kavuncu, Afyonkarahisar'daki otelde bir araya geldiği gazetecilere, bugüne kadar 43 il başkanlığını ziyaret ettiğini söyledi.

        Ziyaretlere deprem bölgesiyle başladıklarına değinen Kavuncu, iktidar olmak isteyen bir parti olduklarını dile getirdi.

        - "İttifak yerel seçimlerde ayrı bir kavramdır"

        Kavuncu, kendilerini iktidara götürmeyecek her sonucun başarılı bir sonuç olarak taraflarınca kabul edilmeyeceğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bunun gerekçelerini, sebeplerini tartışıyoruz. Başka bir siyasi partinin aldığı sonuçta bu bağlamda bizi çok alakadar etmiyor. İttifak yerel seçimlerde ayrı bir kavramdır. İşbirliği farklı bir kavramdır. Bunu partinin ilgili, yetkili organları değerlendirip karara bağlayacaktır. Genel İdare Kurulunda elbette görüşülecektir. Yerel seçimlere yaklaşık 8-9 ay gibi bir süre var. Bizim il başkanlıklarıyla teşkilatlarla yaptığımız görüşmelerde edindiğimiz intibaları genel merkezde, başta Genel Başkan olmak üzere bütün Başkanlık Divanı, Genel İdare Kuruluna aktarma sorumluluğumuz var. Teşkilatlarda çok büyük bir motivasyon var. Seçimlere hazırlanmak ve tek başına girecekmiş gibi hazırlanmak çerçevesinde hiçbir tereddüt yok."

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