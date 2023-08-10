Afyonkarahisar'da Termal Turizm Festivali başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Termal Turizm Festivali başladı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, Kaymakam Mehmet Sülün ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl tarafından vatandaşlara aşure ikramı ile başlayan 5 gün sürecek festival protokol üyelerinin açılan stantları gezmesi ile devam etti.

Festivalde ayrıca sanatçı Doğukan Alsay'ın sunumu eşliğinde Sandıklı Gardaş Yarenler ekibinin 20 kişiden oluşan kılıç kalkan ekibi gösteri yaptı.

Programın sonunda protokol üyeleri tarafından sanatçı Ali Kınık ve Gardaş Yarenler Derneği üyelerine günün anısına plaket verildi.