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        Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 16:46
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        Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

        M.K. yönetimindeki 03 UP 992 plakalı hafif ticari araç, Sülün beldesi yolunda R.G. idaresindeki 03 SA 200 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü M.K. ile aynı araçtaki İ.A, F.A, N.A, H.A, N.C, S.Y, R.G. ve D.G. yaralandı.

        Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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