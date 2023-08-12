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        Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 11:49
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        Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        M.K. yönetimindeki 03 PA 770 plakalı kamyonet, Çay ilçesi Ali Kaleli Mahallesi'nde B.K. idaresindeki 42 Z 2934 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki M.T, K.K, M.T. ve D.T. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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