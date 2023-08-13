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        Sandıklı'da trafik denetimleri sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 12:39
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        Sandıklı'da trafik denetimleri sürüyor
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        AFYONKARAHİSAR (AA) - Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede trafik denetimleri yaptığı bildirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Sandıklı Kütüphane Kavşağı'nda trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtildi.

        Ekipler sürücülerde emniyet kemeri, hız ihlali, alkol, seyir halinde cep telefonu kullanımı, motosiklet kontrolü yapıyor.

        Yapılan trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlemi uygulanırken, her zaman trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor.

        Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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